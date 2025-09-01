Майк Тайсон вспомнил бывшего американского боксера Сони Листона. Легендарный супертяжеловес рассказал интересную историю из жизни экс-чемпиона мира.

Майк Тайсон сравнил Сони Листона с ночным кошмаром. По словам 59-летнего "Железного Майка", однажды бывший боксер отправил в нокаут нескольких работников правоохранительных органов, пишет 24 Канал со ссылкой на Seconds Out Boxing News.

Почему Листон был ночным кошмаром по словам Тайсона?

Листон нокаутировал полицейских после того, как они запретили ему приезжать в Чикаго.

Сонни Листон – это ночной кошмар. Он когда-то приезжал в город, скажем, в Сент-Луис, а потом в Чикаго, и полицейские говорили ему: "Слушай, ты не можешь сюда приезжать". Он нокаутировал четырех полицейских, сломал им челюсти, отобрал оружие, а они били его по голове,

– рассказал Тайсон.

К слову, Майк Тайсон за свою карьеру, которую возобновил ноябре 2024-го, провел 59 встреч: 50 побед (44 – нокаутом), 7 поражений и еще 2 боя были такие, что не состоялись. В прошлом году вернулся в ринг, но проиграл боксеру-ютуберу Джейку Полу. В начале августа 2025-го "Железный Майк" назвал лучшего боксера в истории.

Что известно о Сони Листоне?