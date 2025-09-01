Майк Тайсон пригадав колишнього американського боксера Соні Лістона. Легендарний супертяж розповів цікаву історію із життя ексчемпіона світу.

Майк Тайсон порівняв Соні Лістона із нічним жахом. За словами 59-річного "Залізного Майка", одного разу колишній боксер відправив у нокаут декількох працівників правоохоронних органів, пише 24 Канал із посиланням на Seconds Out Boxing News.

Чому Лістон був нічним жахом за словами Тайсона?

Лістон нокаутував поліцейських після того, як вони заборонили йому приїжджати у Чикаго.

Сонні Лістон – це нічне жахіття. Він колись приїжджав у місто, скажімо, у Сент-Луїс, а потім у Чикаго, і поліцейські казали йому: "Слухай, ти не можеш сюди приїздити". Він нокаутував чотирьох поліцейських, зламав їм щелепи, відібрав зброю, а вони били його по голові,

– розповів Тайсон.

До слова, Майк Тайсон за свою кар'єру, яку відновив листопаді 2024-го, провів 59 зустрічей: 50 звитяг (44 – нокаутом), 7 поразок та ще 2 бої були такі, що не відбулись. Торік повернувся у ринг, але програв боксеру-ютуберу Джейку Полу. На початку серпня 2025-го "Залізний Майк" назвав найкращого боксера в історії.

Що відомо про Соні Лістона?