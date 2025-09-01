Культовий боксер нокаутував поліцейських, зламавши їм щелепи
- Майк Тайсон розповів, що Соні Лістон нокаутував чотирьох поліцейських у Чикаго, які заборонили йому в'їзд у місто.
- Соні Лістон був колишнім чемпіоном світу у важкій вазі, здобув 50 перемог з 54 боїв, з них 39 нокаутом.
Майк Тайсон пригадав колишнього американського боксера Соні Лістона. Легендарний супертяж розповів цікаву історію із життя ексчемпіона світу.
Майк Тайсон порівняв Соні Лістона із нічним жахом. За словами 59-річного "Залізного Майка", одного разу колишній боксер відправив у нокаут декількох працівників правоохоронних органів, пише 24 Канал із посиланням на Seconds Out Boxing News.
Чому Лістон був нічним жахом за словами Тайсона?
Лістон нокаутував поліцейських після того, як вони заборонили йому приїжджати у Чикаго.
Сонні Лістон – це нічне жахіття. Він колись приїжджав у місто, скажімо, у Сент-Луїс, а потім у Чикаго, і поліцейські казали йому: "Слухай, ти не можеш сюди приїздити". Він нокаутував чотирьох поліцейських, зламав їм щелепи, відібрав зброю, а вони били його по голові,
– розповів Тайсон.
До слова, Майк Тайсон за свою кар'єру, яку відновив листопаді 2024-го, провів 59 зустрічей: 50 звитяг (44 – нокаутом), 7 поразок та ще 2 бої були такі, що не відбулись. Торік повернувся у ринг, але програв боксеру-ютуберу Джейку Полу. На початку серпня 2025-го "Залізний Майк" назвав найкращого боксера в історії.
Що відомо про Соні Лістона?
- Колишній американський боксер, який володів титулом чемпіона світу у важкій вазі.
- У професійній кар'єрі Лістон провів 54 бої, у яких здобув 50 перемог (39 – нокаутом) при 4-х поразках. Дебютував на профі-рингу у далекому 1953-му році.
- Востаннє бився вкінці червня 1970-го.
- Помер 30 грудня 1970 року у Лас-Вегасі.