Бій у Техасі тривав усі встановлені регламентом 8 раундів. Однак прогнозовано перемогу здобув Джейк Пол за рішенням суддів. Майк Тайсон пригадав силу удару одіозного шоумена, пише 24 Канал із посиланням на Seconds Out Boxing News.

Як Тайсон оцінив силу удару Пола?

"Залізний Майк" розповів, що не пам'ятає саме, як бив Джейк, але після його ударів боліло усе тіло легенди.

Я цього не пам'ятаю, але моє тіло, груди, живіт та все інше дуже боліло… Джейк б'є сильно. Моє тіло так сильно боліло,

– сказав Тайсон.

До слова. Для Майка Тайсона ця поразка стала 7-ю у 59-ти проведених поєдинках у професіоналах. Також за його спиною 50 перемог (44 нокаутом), а два бої були такі, що не відбулись.

Відзначимо, що нещодавно стало відомо наступного суперника Джейка. Пол-молодший проведе бій проти Джервонти Девіса. Зустріч запланована на 15 листопада 2025 року на "State Farm Arena" в Атланті (США). Вечір боксу транслюватиме у прямому ефірі платформа Netflix.

Була інформація, що цей двобій Пол – Девіс матиме виставковий характер, але потім з'явилось заперечення цих чуток. Для Пола цей бій стане 14-м на профі-рингу. У попередніх 13-ти Джейк оформив 12 перемоги (7 – нокаутом) та зазнав однієї поразки. Востаннє Джейк виходив у ринг у липні 2025-го, коли переміг Хуліо Сезара Чавеса-молодшого.