Бій між "Циганським королем" та росіянином відбудеться у квітні 2026 року. Колишній чемпіон світу Кріс Алгієрі в інтерв'ю Boxing Scene розповів для чого Ф'юрі потрібен поєдинок з Махмудовим.

Читайте також "Ти звідки?" Тайсон Ф'юрі взяв під опіку "нового Усика" з України

Навіщо Ф'юрі бій з Махмудовим?

Він вважає, що Ф'юрі потрібен бій з Махмудовим перед справді великим протистояння, аби розігрітися. Адже, на його думку, "Циганський король" уже домовився про грандіозний поєдинок із Ентоні Джошуа.

Це визначено наперед, що Ей Джей буде битися. Я вважаю, що угода вже укладена. У Махмудова є сила, але він б'ється занадто сковано й погано тримає удари по корпусу. Це шлях до бою з Ей Джеєм. Ось і все,

– сказав Алгієрі.

Також у ЗМІ ходять чутки щодо можливого третього бою між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Український боксер висловився щодо трилогії з британцем.

Що сказав Усик про трилогію з Ф'юрі?

Усик в інтерв'ю Ready to Fight зізнався, що не проти побитися з Ф'юрі лише за умови, якщо на кону бою буде статус абсолютного чемпіона світу.

"Чому ні, але тільки якщо це знову буде бій за абсолюта", – сказав Усик.

Що відомо про Тайсона Ф'юрі?