Бой между "Цыганским королем" и россиянином состоится в апреле 2026 года. Бывший чемпион мира Крис Алгиери в интервью Boxing Scene рассказал для чего Фьюри нужен поединок с Махмудовым.

Зачем Фьюри бой с Махмудовым?

Он считает, что Фьюри нужен бой с Махмудовым перед действительно большим противостоянием, чтобы разогреться. Ведь, по его мнению, "Цыганский король" уже договорился о грандиозном поединке с Энтони Джошуа.

Это определено заранее, что Эй Джей будет драться. Я считаю, что сделка уже заключена. У Махмудова есть сила, но он бьется слишком скованно и плохо держит удары по корпусу. Это путь к бою с Эй Джеем. Вот и все,

– сказал Алгиери.

Также в СМИ ходят слухи о возможном третьем бою между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Украинский боксер высказался относительно трилогии с британцем.

Что сказал Усик о трилогии с Фьюри?

Усик в интервью Ready to Fight признался, что не против подраться с Фьюри лишь при условии, если на кону боя будет статус абсолютного чемпиона мира.

"Почему нет, но только если это снова будет бой за абсолюта", – сказал Усик.

