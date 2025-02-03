Откусил ему ухо: Тайсон назвал боксера, который нанес ему самый сильный удар

Майк Тайсон провел немало поединков в своей карьере. Но даже у легендарного "Железного Майка" возникали трудности в некоторых боях.

Тайсон вспомнил один из самых тяжелых поединков за время своих выступлений. Майк назвал боксера, который ударил его сильнее всего, сообщает 24 канал со ссылкой на GiveMeSport.

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Кто сильнее всех ударил Тайсона

Майк Тайсон вспомнил бои против Эвандера Холифилда. "Железный Майк" дважды встречался со своими соотечественником.

Легенда бокса отметил главное качество Холифилда. По мнению Тайсона, именно Эвандер нанес ему самый сильный удар, чем кто-либо другой из его оппонентов.

Самый сильный панчер, с которым я дрался? Я назову Эвандер Холифилда,

– сказал Тайсон.

Напомним, что в первом поединке Холифилд отправил в нокаут Майка Тайсона. В реванше в 1997 году "Железный Майк" откусил кусок уха Эвандеру и потерпел поражение, ведь получил дисквалификацию за свой поступок.