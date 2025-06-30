Легендарный Тайсон назвал боксера с самым сильным подбородком: он дрался с Кличко
- Майк Тайсон назвал боксером с самым сильным подбородком, с которым он встречался за свою карьеру.
- Обсуждается возможный будущий поединок Майка Тайсона против Федора Емельяненко в конце 2025 года.
Майк Тайсон один из самых ярких представителей своего поколения. "Железный Майк" провел немало поединков и дрался со многими боксерами.
Тайсон высказался о бывших соперниках в профессиональном ринге. Американский боксер назвал оппонента, который хорошо держал удар, сообщает 24 канал со ссылкой на SecondsOut.
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Кого выделил Тайсон
Майк Тайсон назвал своего бывшего соперника Хосе Рибальту. "Железный Майк" вспомнил, как дрался против земляка по прозвищу "Эль-Ниньо".
Я когда-то бил Хосе Рибальту любыми методами, а он все принимал и продолжал возвращаться. Я себе думал: Как так?,
– сказал Тайсон.
Отметим, что Майк Тайсон дрался против Хосе Рибальты в далеком 1986 году. Соперник "Железного Майка" поразил публику устойчивость, ведь три побывал в нокдауне, продержавшись до 10 раунда, где оказался в нокауте.
К слову. Хосе Рибальта дрался в 1998 году против феноменального Виталия Кличко. "Эль-Ниньо" уступил украинцу техническим нокаутом во втором раунде.
Ранее сообщали, что Майк Тайсон может подраться с Федором Емельяненко в будущем. Поединок может состояться в конце 2025 года.