Тайсон висловився про колишніх суперників у професійному ринзі. Американський боксер назвав опонента, який добре тримав удар, повідомляє 24 канал із посиланням на SecondsOut.
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Кого виділив Тайсон
Майк Тайсон назвав свого колишнього суперника Хосе Рібальту. "Залізний Майк" згадав, як бився проти земляка на прізвисько "Ель-Ніньйо".
Я колись бив Хосе Рібальту будь-якими методами, а він все приймав і продовжував повертатися. Я собі думав: Як так?,
– сказав Тайсон.
Зазначимо, що Майк Тайсон бився проти Хосе Рібальти у далекому 1986 році. Суперник "Залізного Майка" вразив публіку стійкість, адже три побував у нокдауні, протримавшись до 10 раунду, де опинився в нокауті.
До слова. Хосе Рібальта бився у 1998 році проти феноменального Віталія Кличка. "Ель-Ніньйо" поступився українцю технічним нокаутом у другому раунді.
Раніше повідомляли, що Майк Тайсон може побитись з Федором Ємельяненком у майбутньому. Поєдинок може відбутись наприкінці 2025 року.