У своїй кар'єрі нинішній іменинник провів чималу кількість видовищних поєдинків. За спиною Майка Тайсона аж 59 боїв у професіоналах, 50 із яких закінчувались перемогами "Залізного Майка", інформує 24 Канал.

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Підбірка найкращих нокаутів Тайсона

У переможних зустрічах Тайсон перемагав суперників нокаутом. Так було 44 рази. Також у його пасиві 7 поразок, а два двобої були такими, що не відбулись.

Востаннє Тайсон виходив у ринг у середині листопада минулого року. Майк витримав усю дистанцію, але програв Джейку Полу за рішенням суддів. Цей двобій не закінчився нокаутом, тому пропонуємо пригадати бої Майка Тайсона, у яких він відправляв суперників у нокаут.

Відео найкращих нокаутів Майка Тайсона

Відзначимо, що легендарний колишній супертяж Ларрі Холмс раніше розповідав, хто може перемогти "Залізного Майка" лише за дві секунди.

Також наприкінці травня поточного року стало відомо, що Тайсон може побитись проти колишнього бійця ММА та фаната президента Росії Федіра Ємельяненка. Якщо легенда боксу погодиться на цей двобій, то може повернутись у ринг вже у грудні 2025-го у Казахстані.