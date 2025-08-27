В середине ноября 2024 года поклонники бокса увидели возвращение на ринг легендарного Майка Тайсона. Соперником "Железного Майка" стал боксер-ютубер Джейк Пол.

Бой в Техасе длился все установленные регламентом 8 раундов. Однако прогнозируемо победу одержал Джейк Пол по решению судей. Майк Тайсон вспомнил силу удара одиозного шоумена, пишет 24 Канал со ссылкой на Seconds Out Boxing News.

Как Тайсон оценил силу удара Пола?

"Железный Майк" рассказал, что не помнит именно, как бил Джейк, но после его ударов болело все тело легенды.

Я этого не помню, но мое тело, грудь, живот и все остальное очень болело... Джейк бьет сильно. Мое тело так сильно болело,

– сказал Тайсон.

Кстати, к слову. Для Майка Тайсона это поражение стало 7-м в 59-ти проведенных поединках в профессионалах. Также за его спиной 50 побед (44 нокаутом), а два боя были такие, что не состоялись.

Отметим, что недавно стало известно следующего соперника Джейка. Пол-младший проведет бой против Джервонты Дэвиса. Встреча запланирована на 15 ноября 2025 года на "State Farm Arena" в Атланте (США). Вечер бокса будет транслировать в прямом эфире платформа Netflix.

Была информация, что этот поединок Пол – Дэвис будет иметь выставочный характер, но потом появилось отрицание этих слухов. Для Пола этот бой станет 14-м на профи-ринге. В предыдущих 13-ти Джейк оформил 12 побед (7 – нокаутом) и потерпел одно поражение. Последний раз Джейк выходил в ринг в июле 2025-го, когда победил Хулио Сезара Чавеса-младшего.