Майк Тайсон высказался по лучшим спортсменам в истории. "Железный Майк" сделал самоуверенное заявление.

Легендарный боксер выделил двух спортсменов. Одно из мест Майк Тайсон выделил для своей персоны, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ringside24.

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Кто лучшие спортсмены в истории по версии Майка Тайсона?

Вторым лучшим атлетом в истории спорта по версии "Железного Майка" является легендарный баскетболист НБА Майкл Джордан.

Лучшие спортсмены в истории? Это я и Майкл Джордан,

– сказал Тайсон.

К слову, Джордан объявил о завершении карьеры 6 октября 1993 года. Майкл аргументировал свое решение потерей интереса к баскетболу.

Напомним, что "Железный Майк" в ноябре прошлого года вернулся на профи-ринг. Тайсон проиграл по решению судей боксеру-ютуберу Джейку Полу. Последний уже нацелился на бои против гигантов бокса: Александра Усика, Энтони Джошуа и других.

Ранее сообщалось, что промоутер Эдди Хирн предположил, мог бы Александр Усик победить легенд бокса. Среди списка звездных боксеров была и фамилия Майка Тайсона. За спиной "Железного Майка" 59 боев, в которых он одержал 50 побед (44 – нокаутом) при 7-ми поражениях. Еще два боя были такие, что не состоялись.