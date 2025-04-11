Неожиданный выбор и игнор хевивейта: легендарный Тайсон назвал лучших боксеров современности

Легендарный американский боксер Майк Тайсон обнародовал свой рейтинг лучших боксеров современности. "Железный Майк" выделил лишь трех бойцов.

Легенда бокса сделал интересный выбор. Майк Тайсон не выбрал ни одного представителя современного хевивейта, информирует 24 Канал со ссылкой на Sports Illustrated.

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Кого выбрал Майк Тайсон

"Железный Майк" включил в тройку лучших всех своих земляков.

Дэвид Бенавидес, Теренс Кроуфорд, Джервонта Дэвис. Эти ребята мне очень нравятся,

– заявил Тайсон.

Интересно, что все трое избранных боксеров до сих пор находятся в статусе непобедимых бойцов. Дэвид Бенавидес оформил 30 побед в 30-ти боях (24 – нокаутом), Теренс Кроуфорд победил в 41-й встрече (31 – нокаутом), а Джервонта Дэвис имеет за своей спиной в профессионалах 30 побед (28 – нокаутом) при одной ничьей (с Ламонтом Роучем) в 31-м поединке.

К слову, легендарный Тайсон вернулся в профи-ринг в середине ноября 2024-го года, когда проиграл по решению судей боксеру-блогеру Джейку Полу. За его спиной 50 побед (44 – нокаутом) при 7-ми поражениях и 2-х мировых в 59-ти боях.