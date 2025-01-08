"Будет лучше Али и Тайсона": экс-чемпион мира дал совет Усику относительно карьеры украинца

Александр Усик продолжает получать рекомендации от касающихся бокса людей относительно его будущей карьеры. Еще один бывший чемпион мира посоветовал непобедимому украинцу прощаться с профессиональным рингом.

На этот раз подобный совет заработал бывший чемпион мира Майрис Бриедис. 39-летний латвийский боксер вспомнил бои Александра Усика против Энтони Джошуа, в котором заметил, что в реванше украинец был уже не таким активным, как в первом поединке против Эй Джея, информирует 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Майриса Бриедиса.

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Какой совет получил Усик от Бриедиса

Майрис Бриедис отметил, что большинство крупных боксеров затягивают свой выход на пенсию. Поэтому если Усик уйдет вовремя, то будет лучше Мохаммеда Али или Тайсона Фьюри, по мнению латвийца.

У каждого есть свой пробег. Посмотрите, как феноменально Усик провел когда-то первый бой против Джошуа, во втором он уже не был такой, ему было трудно. Усик уже сыт боксом, он заработал много денег. Проблема великих боксеров в том, что они не могут вовремя уйти. Ни Тайсон, ни Али, ни Фьюри, поэтому если Усик уйдет, то он будет лучше их. Всегда есть удар, который ты можешь пропустить и твоей карьере конец,

– сказал Бриедис.

Справка. Усик и Бриедис встречались на одном ринге в рамках World Boxing Super Series (2017/2018). Бой за выход в финал турнира длился все 12 раундов, а судьи отдали победу украинцу – 114-114 и дважды 115-113. Именно Александр нанес Майрису первое поражение в карьере латвийца.

Отметим, что в последних двух поединках Майрис Бриедис не знает вкуса побед. Латвийский боксер дважды за два года проиграл австралийцу Джею Опетаи, который уже выразил желание подраться с Усиком. Зато Александр в 2025-м году может дать реванш Даниэлю Дюбуа, которому еще 22 февраля нужно защитить пояс IBF в бою против Джозефа Паркера.