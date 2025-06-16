Обладатель титула BMF UFC выступил с дерзким заявлением перед боем против Порье

Вскоре в Соединенных Штатах Америки состоится турнир UFC 318. В одном из поединков Макс Холлоуэй сразится против Дастина Порье.

Макс Холлоуэй высказался о бое с Дастином Порье. Американский боец считает, что победит легенду UFC, сообщает 24 канал со ссылкой на Max Holloway.

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Холлоуэй о бое с Порье

Обладатель титула BMF UFC заявил, что он имеет возможность стать последним соперником Дастина Порье перед завершением карьеры. Однако, по его мнению, это будет грустно для оппонента, ведь он собирается победить.

Макс Холлоуэй отметил, что ему напоминают о том, что Дастин Порье ведет в счете 2:0. Однако американский боец докажет фанатам, почему именно он получил этот бой.

Я здесь, чтобы сорвать его планы и поднять свою руку вверх, потому что я все равно буду здесь, когда он уйдет на закат. Я буду здесь, я хочу завоевать титул, поэтому я должен выйти и сделать заявление,

– сказал Холлоуэй.

Напомним, что бой между Максом Холлоуэем и Дастином Порье состоится 19 июля 2025 года. Место проведения поединка – Новый Орлеан, США.

Последний раз Макс Холлоуэй дрался против Илии Топурии в октябре 2024 года. Американец проиграл грузинскому бойцу нокаутом в третьем раунде.