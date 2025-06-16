Макс Голловей висловився про бій із Дастіном Пор'є. Американський боєць вважає, що переможе легенду UFC, повідомляє 24 канал із посиланням на Max Holloway.

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Голловей про бій із Пор'є

Володар титулу BMF UFC заявив, що він має змогу стати останнім суперником Дастіна Пор'є перед завершенням кар'єри. Проте, на його думку, це буде сумно для опонента, адже він збирається перемогти.

Макс Голловей наголосив, що йому нагадують про те, що Дастін Пор'є веде у рахунку 2:0. Однак американський боєць доведе фанатам, чому саме він отримав цей бій.

Я тут, щоб зірвати його плани і підняти свою руку вгору, бо я все одно буду тут, коли він піде на захід сонця. Я буду тут, я хочу завоювати титул, тому я повинен вийти і зробити заяву,

– сказав Голловей.

Нагадаємо, що бій між Максом Голловеєм та Дастіна Пор'є відбудеться 19 липня 2025 року. Місце проведення поєдинку – Новий Орлеан, США.

Востаннє Макс Голловей бився проти Ілії Топурії у жовтні 2024 року. Американець програв грузинському бійцю нокаутом у третьому раунді.