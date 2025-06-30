Известный эксперт выделил боксера, который должен переплюнуть Усика в мировых рейтингах

Американский спортивный эксперт Макс Келлерман высказал свое мнение относительно мировых боксерских рейтингов. Популярный эксперт назвал лучшего боксера мира.

Макс Келлерман назвал одного боксера, который должен возглавлять мировые рейтинги. По его мнению, наследие и роль Теренса Кроуфорда недооценивают в боксе, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.

Читайте также "Бог забрал это": тренер Дюбуа нашел причину поражения британца в первом бою с Усиком

Кто лучше Усика

Эксперт вспомнил переход непобедимого "Охотника" в другой вес и его последнюю победу над узбеком Исраилом Мадримовым.

Почему люди ставят Иноуэ и Усика выше Кроуфорда? The Ring тоже самое. Я думаю, что это не правильно. Кроуфорд недавно поднялся в новый дивизион и побил боксера, которого считали лучшим в этом весе, а перед этим уничтожил Эррола Спенса,

– заявил Келлерман.

Напомним, что уже 13 сентября 2025 года Кроуфорд выйдет в ринг против звездного мексиканца Сауля Канело Альвареса. Бой состоится в Лас-Вегасе (США), а на кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе, которым сейчас владеет Канело.

Накануне предстоящего боя Кроуфорд одержал 41-ю победу подряд (31 – нокаутом). Боксеры уже провели несколько дуэлей взглядов. Во время последней Канело толкнул Теренса.

Зато Александр Усик готовится к июльскому реваншу против Даниэля Дюбуа. На кону их поединка также будет стоять звание "абсолюта", но в хевивейте. Болельщики увидят их противостояние 19 июля текущего года на лондонском "Уэмбли".