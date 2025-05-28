Британский боксер неожиданно ушел на пенсию после дебюта в профессионалах: что произошло

Британский боксер Макси Хьюз высказался о вероятном поединке против Василия Ломаченко. Бывший чемпион мира по версии IBO в легком весе стремится разделить один ринг с титулованным украинцем.

Макси Хьюз разглядел в Василии Ломаченко запасной вариант. Британский боксер стремится провести бой против украинского бойца, если у него сорвется поединок против победителя противостояния Уильям Сепеда – Шакур Стивенсон, передает 24 Канал со ссылкой на The Ring.

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Кто хочет подраться с Ломаченко

Британец вспомнил, как в прошлом имел шанс подраться с Ломаченко, но эту возможность у него украли.

Ломаченко ... Я знаю, что он сейчас не выступает, но я всегда мечтал поделить с ним ринг. У меня отобрали этот шанс, когда отдали бой Камбососу в апреле 2024-го. Поэтому так, Лома,

– сказал Хьюз.

Справка. Бой Стивенсон – Сепеда запланирован на 12 июля 2025 года на стадионе Луи Армстронга в Нью-Йорке (США). На ринге сойдутся полноценный обладатель титула WBC в легком весе и временный чемпион по линии.

Напомним, что пока неизвестно, сможет ли Ломаченко продолжить свою карьеру. Уже длительное время нет никакой анонсированной информации о здоровье украинского боксера, который столкнулся с проблемой со спиной. Последний раз Василий выходил в ринг в мае 2024-го, когда одолел бывшего "абсолюта" легкого веса из Австралии Джорджа Камбососа.

К слову, недавно авторитетный журнал недавно авторитетный журнал The Ring исключил Ломаченко из своего рейтинга легкого веса.

Что касается Макси, то Хьюз на профи-ринге провел 37 боев – 28 побед (6 – нокаутом), 7 поражений и 2 мировые.