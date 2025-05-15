Украинского чемпиона мира по версиям IBF и IBO исключили из рейтинга The Ring. Ранее Василий Ломаченко занимал вторую строчку авторитетного рейтинга, пишет 24 Канал.

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Ломаченко больше нет в списке

Все из-за неактивности Ломаченко. Последний раз украинец выходил в ринг в мае прошлого года, когда победил бывшего абсолютного чемпиона мира в легком весе из Австралии Джорджа Камбососа. С тех пор Василий больше в ринг не возвращался из-за проблем со спиной. Эта причина может помешать Ломи вообще продолжить профессиональную карьеру.

На вершине обновленного рейтинга оказался Джервонта Дэвис, а на второй позиции – Кейшон Дэвис. Топ-3 замыкает Шакур Стивенсон.

Однако в десятке лучших таки нашлось место другому боксеру из Украины. Речь идет о Денисе Беринчике.

Рейтинг лучших боксеров мира в легком весе от The Ring:

  1. Джервонта Дэвис
  2. Кейшон Дэвис
  3. Шакур Стивенсон
  4. Уильям Сепеда
  5. Рэймонд Мураталла
  6. Энди Крус
  7. Фрэнк Мартин
  8. Денис Беринчик
  9. Тевин Фармер
  10. Сэм Ноукс

Напомним, что Ломаченко в ближайшую неделю может узнать судьбу своей будущей карьеры. Василий уже даже получил обязательного претендента, который определился в бою Реймонда Мураталлы против Заура Абдуллаева. В данном противостоянии уверенную победу одержал американец.