Украинского чемпиона мира по версиям IBF и IBO исключили из рейтинга The Ring. Ранее Василий Ломаченко занимал вторую строчку авторитетного рейтинга, пишет 24 Канал.
Читайте также Непобедимый чемпион, который уничтожил россиянина, выразил желание подраться с Ломаченко
Ломаченко больше нет в списке
Все из-за неактивности Ломаченко. Последний раз украинец выходил в ринг в мае прошлого года, когда победил бывшего абсолютного чемпиона мира в легком весе из Австралии Джорджа Камбососа. С тех пор Василий больше в ринг не возвращался из-за проблем со спиной. Эта причина может помешать Ломи вообще продолжить профессиональную карьеру.
На вершине обновленного рейтинга оказался Джервонта Дэвис, а на второй позиции – Кейшон Дэвис. Топ-3 замыкает Шакур Стивенсон.
Однако в десятке лучших таки нашлось место другому боксеру из Украины. Речь идет о Денисе Беринчике.
Рейтинг лучших боксеров мира в легком весе от The Ring:
- Джервонта Дэвис
- Кейшон Дэвис
- Шакур Стивенсон
- Уильям Сепеда
- Рэймонд Мураталла
- Энди Крус
- Фрэнк Мартин
- Денис Беринчик
- Тевин Фармер
- Сэм Ноукс
Напомним, что Ломаченко в ближайшую неделю может узнать судьбу своей будущей карьеры. Василий уже даже получил обязательного претендента, который определился в бою Реймонда Мураталлы против Заура Абдуллаева. В данном противостоянии уверенную победу одержал американец.