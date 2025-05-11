Следующий соперник украинского боксера определялся в поединке между россиянином Зауром Абдуллаевым и американцем Рэймондом Мураталла. На кону боя стоял статус обязательного претендента на титул IBF в легком весе, сообщает 24 Канал.

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Обязательный претендент для Ломаченко

Почти на протяжении всего поединка первым номером в ринге действовал представитель США, который много попадал по Абдуллаеву и был очень подвижным. Зато россиянин боксировал вторым номером и периодически угрожал оппоненту джебом.

В чемпионских раундах Зауру удалось несколько сократить отставание в судейских записках, но этого было мало. Ведь до этого Мураталла оформил себе комфортное преимущество по очкам.

Несмотря на это боксеры провели полную дистанцию в виде 12 раундов, поэтому победителя боя определяли судьи. Они не удивили своим решением и единогласно отдали победу американскому боксеру: 119-109 (дважды) и 118-110.

Рэймонд Мураталла получил пояс временного чемпиона мира по версии IBF в легком весе. Американец стал обязательным претендентом на бой против Василия Ломаченко, который владеет полноценным титулом по этой линии.

Отметим, что пока неизвестно, вернется ли в ринг Ломаченко. У Василия есть проблемы со спиной, которые ему не позволили выйти в ринг против Джервонты Дэвиса в 2024-м году. Промоутер Боб Арум сообщил, что где-то через неделю станет известно, продолжит ли карьеру украинский боксер, который в третий раз стал отцом.

Сейчас Ломаченко владеет не только поясом IBF, но и IBO в легком весе. Последний раз выходил в ринг в мае прошлого года, когда одолел австралийца Джорджа Камбососа.