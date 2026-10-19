Решение переехать за океан он рассматривает как новую возможность для развития карьеры, пишет 24 Канал. Американский студенческий баскетбол открывает перед молодыми игроками перспективы получения игровой практики, совершенствования мастерства и дальнейшего профессионального роста.

Почему Максим Кличко выбрал США

Перед переездом в Америку Максим в течение двух лет выступал за французский клуб Монако. Он демонстрировал результативную игру в молодежном чемпионате Франции U-21, а также получил возможность дебютировать за основную команду клуба.

Однако баскетболист решил сменить спортивную среду и вернуться в США. Одним из факторов выбора Университета Восточной Каролины стала возможность получать стабильное игровое время. Регулярные выступления помогают набираться опыта и развиваться на высоком уровне.

Максим выбрал путь, отличающийся от карьеры его отца Виталия и дяди Владимира Кличко, которые завоевали мировую известность в боксе. Вместо этого он сосредоточился на баскетболе и продолжает выступать за национальную сборную Украины.

Какой рост у сына Виталия Кличко

Максим-Александр отличается физическими данными. Его рост составляет около 216 сантиметров, благодаря чему он играет на позиции центрового.

Он выше своего отца Виталия Кличко, рост которого составляет примерно 201 сантиметр, и дяди Владимира, рост которого около 198 сантиметров.

Что известно о семье Максима Кличко

Максим – младший сын Виталия Кличко и Натальи Егоровой. Супруги объявили о разводе в 2022 году после 25 лет брака. У спортсмена также есть старший брат Егор-Даниэль, и сестра Елизавета-Виктория.

Наталья Егорова и Виталий Кличко / Фото из инстаграма бывшей супруги

Дети Виталия Кличко в основном избегают чрезмерного внимания общественности и сосредоточены на собственной жизни, учебе и карьере. Максим также редко делится подробностями личной жизни в социальных сетях, хотя время от времени публикует фотографии с родными.

Из-за спортивной карьеры за рубежом и полномасштабной войны в Украине он редко видится с отцом, который продолжает работать в Киеве.