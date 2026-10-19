Не Украина и не Франция: какую страну для жизни выбрал младший сын Кличко

21-летний Максим-Александр Кличко, младший сын Виталия Кличко, выбрал Соединенные Штаты Америки для жизни и профессионального развития. Баскетболист покинул французский клуб Монако и продолжил спортивную карьеру в студенческой команде Университета Восточной Каролины, выступающей в американской лиге NCAA.

Решение переехать за океан он рассматривает как новую возможность для развития карьеры, пишет 24 Канал. Американский студенческий баскетбол открывает перед молодыми игроками перспективы получения игровой практики, совершенствования мастерства и дальнейшего профессионального роста.

Почему Максим Кличко выбрал США

Перед переездом в Америку Максим в течение двух лет выступал за французский клуб Монако. Он демонстрировал результативную игру в молодежном чемпионате Франции U-21, а также получил возможность дебютировать за основную команду клуба.

Однако баскетболист решил сменить спортивную среду и вернуться в США. Одним из факторов выбора Университета Восточной Каролины стала возможность получать стабильное игровое время. Регулярные выступления помогают набираться опыта и развиваться на высоком уровне.

Максим выбрал путь, отличающийся от карьеры его отца Виталия и дяди Владимира Кличко, которые завоевали мировую известность в боксе. Вместо этого он сосредоточился на баскетболе и продолжает выступать за национальную сборную Украины.

Maxim Klitschko on playing overseas and returning to College basketball: “it definitely gives me a perspective on things. It has taken me a bit of time to adjust back to the college game. There are skills though that I can bring from those Euro Leagues to the college game” https://t.co/TEY4HMv57W — Hoist The Colours (@HTC247) October 7, 2026

Какой рост у сына Виталия Кличко

Максим-Александр отличается физическими данными. Его рост составляет около 216 сантиметров, благодаря чему он играет на позиции центрового.

Он выше своего отца Виталия Кличко, рост которого составляет примерно 201 сантиметр, и дяди Владимира, рост которого около 198 сантиметров.

Что известно о семье Максима Кличко

Максим – младший сын Виталия Кличко и Натальи Егоровой. Супруги объявили о разводе в 2022 году после 25 лет брака. У спортсмена также есть старший брат Егор-Даниэль, и сестра Елизавета-Виктория.

Наталья Егорова и Виталий Кличко / Фото из инстаграма бывшей супруги

Дети Виталия Кличко в основном избегают чрезмерного внимания общественности и сосредоточены на собственной жизни, учебе и карьере. Максим также редко делится подробностями личной жизни в социальных сетях, хотя время от времени публикует фотографии с родными.

Из-за спортивной карьеры за рубежом и полномасштабной войны в Украине он редко видится с отцом, который продолжает работать в Киеве.