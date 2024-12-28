Почему Усика никто не может победить: известный тренер назвал роковую ошибку боксеров

Александр Усик закончил очередной год в статусе непобедимого боксера. Наставник Малик Скотт назвал наиболее ошибочное мнение соперников украинца, которое не позволяет им торжествовать в боях против боксера из Симферополя.

Малик Скотт не сумел сразу назвать боксера, который бы мог нанести Александру Усику первое поражение в его карьере. Американский тренер заверил, что вся проблема в соперниках украинца, которые считают свои параметрические данные, в частности вес, победным фактором над Усиком, сообщает 24 Канал со ссылкой на YSM Sports Media.

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Причина поражений соперников Усика

Но по словам известного наставника, это ошибочное мнение боксеров и их команд. Они преувеличивают важность размера в боксе. Ни один из бойцов не победит Усика, если продолжит так думать.

Скотт вспомнил тренировочные лагеря Усика за рубежом и в Украине.

Если ты думаешь, что тебе нужно быть великим, чтобы побить Усика, то ты ошибаешься. Ты узнаешь, что ошибаешься, как только выйдешь на ринг с Александром. Все дело в навыках. Я провел с Усиком 8-11 тренировочных лагерей. Я был с ним везде: в Украине, в США. Я помню, когда он был чемпионом крузервейта, его команда еще тогда планировала поединки в супертяжелом дивизионе,

– заявил Малик Скотт.

Такое мнение можно приписать Тайсону Фьюри, который набрал еще больший вес к реваншу, чем он был у него в первой встрече в мае. Однако ни в первом, ни во втором случаях вес не спас "Цыганского короля" от поражений. Оба боя заканчивали по решению судей в пользу Усика (раздельное и единогласное решение в декабре соответственно).

К слову, следующим соперником Усика может стать Даниэль Дюбуа, который бросил вызов украинцу после реванша Александра против Фьюри. Британец хочет взять реванш за поражение, которое было в 2023-м году. Если этот поединок организуют, что Усик попытается вернуть себе звание "абсолюта".