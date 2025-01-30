Промоутер Бен Шалом заявил, что больше никто не сможет избежать встречи с Мартином Баколе. Однако для проведения титульного боя конголезскому боксеру нужно победить в ближайшем своем поединке, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

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Баколе ждет победителя боя Дюбуа – Паркер

Баколе получил в соперники нигерийца Эфе Аджагба, которые побьются за статус претендента на титул чемпиона мира по версии IBF в хевивейте. Боксеры сойдутся в ринге 2 мая в Нью-Йорке. Если Мартин торжествует в этой битве, то сможет провести бой против победителя дуэли Дюбуа – Паркер.

Справка. Дюбуа будет защищать свой пояс чемпиона мира по версии IBF в хевивейте против Паркера 22 февраля в Эр-Рияде.

Промоутер добавил, что Баколе может провести данный поединок до конца 2025-го года.

Мартина больше нельзя избегать. Если он победит в мае следующего соперника, то станет обязательным претендентом на бой за пояс чемпиона по версии IBF. Мы постараемся немедленно обеспечить соблюдение этого обязательного условия. Он будет первым в очереди, и этот бой должен состояться. Мартин – наиболее опасный боксер в супертяжелом весе, и на то есть веские причины. Он внимательно будет следить за боем Дюбуа – Паркер. Независимо от результата этой встречи, Баколе уверен в том, что завоюет титул, когда придет его время,

– рассказал Бен Шалом.

Напомним, что сам Баколе и его тренер делали самоуверенные заявления относительно Александра Усика. Мартин и коуч боксера уверяли, что способны остановить победный путь украинского чемпиона мира. Такие заявления конголезец и его наставник делали на основе спаррингов Баколе против Усика в Дубае.

Отметим, что единственное поражение в карьере Баколе было 13 октября 2018-го года. Тогда Мартин проиграл Майклу Хантеру. Всего за спиной Баколе 22 поединка, в которых одержал 21 победу (16 – нокаутом).