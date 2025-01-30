Дерзкий боксер может сорвать реванш Усика против Дюбуа, но есть один нюанс

Конголезский боксер Мартин Баколе может претендовать на бой за титул чемпиона мира. Боец супертяжелого веса хочет провести бой против победителя поединка Даниэль Дюбуа –Джозеф Паркер.

Промоутер Бен Шалом заявил, что больше никто не сможет избежать встречи с Мартином Баколе. Однако для проведения титульного боя конголезскому боксеру нужно победить в ближайшем своем поединке, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

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Баколе ждет победителя боя Дюбуа – Паркер

Баколе получил в соперники нигерийца Эфе Аджагба, которые побьются за статус претендента на титул чемпиона мира по версии IBF в хевивейте. Боксеры сойдутся в ринге 2 мая в Нью-Йорке. Если Мартин торжествует в этой битве, то сможет провести бой против победителя дуэли Дюбуа – Паркер.

Справка. Дюбуа будет защищать свой пояс чемпиона мира по версии IBF в хевивейте против Паркера 22 февраля в Эр-Рияде.

Промоутер добавил, что Баколе может провести данный поединок до конца 2025-го года.

Мартина больше нельзя избегать. Если он победит в мае следующего соперника, то станет обязательным претендентом на бой за пояс чемпиона по версии IBF. Мы постараемся немедленно обеспечить соблюдение этого обязательного условия. Он будет первым в очереди, и этот бой должен состояться. Мартин – наиболее опасный боксер в супертяжелом весе, и на то есть веские причины. Он внимательно будет следить за боем Дюбуа – Паркер. Независимо от результата этой встречи, Баколе уверен в том, что завоюет титул, когда придет его время,

– рассказал Бен Шалом.

Напомним, что сам Баколе и его тренер делали самоуверенные заявления относительно Александра Усика. Мартин и коуч боксера уверяли, что способны остановить победный путь украинского чемпиона мира. Такие заявления конголезец и его наставник делали на основе спаррингов Баколе против Усика в Дубае.

Отметим, что единственное поражение в карьере Баколе было 13 октября 2018-го года. Тогда Мартин проиграл Майклу Хантеру. Всего за спиной Баколе 22 поединка, в которых одержал 21 победу (16 – нокаутом).