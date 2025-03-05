Спарринг-партнер Усика и жертва Паркера узнал имя следующего соперника

Мартин Баколе после поражения от Джозефа Паркера в феврале этого года вскоре вернется в ринг. Конголезский супертяжеловес узнал имя следующего соперника.

Турки Аль аш-Шейх вместе с журналом The Ring решили организовать бой для Баколе. Конголезец будет драться в андеркарде главного поединка шоу Альварес – Скулл, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing Scene.

Читайте также Баколе отстранили от бокса после провального поражения от Паркера: в чем причина

С кем будет драться Баколе

Мартин Баколе сразится против нигерийца Эфе Аджагбы. Бой состоится весной этого года. Сначала поединок планировалось провести 2 мая в Нью-Йорке, но организаторы изменили дату и место.

Теперь Мартин Баколе встретится с Эфе Аджагбой в рамках боксерского шоу Riyadh Season, которое запланировано на 3 мая. Конголезец второй раз в этом году выйдет в ринг в Эр-Рияде, столица Саудовской Аравии.

Напомним, что Баколе срочно заменил Даниэля Дюбуа, который заболел перед боем с Джозефом Паркером. Мартин проиграл новозеландцу нокаутом во втором раунде боя, который состоялся 22 февраля 2025 года.