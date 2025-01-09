"Оторву голову": известный боксер угрожает нокаутировать Усика

Конголезский супертяжеловес Мартин Баколе продолжает выбрасывать громкие заявления в сторону Александра Усика. На этот раз 31-летний боксер пригрозил отправить непобедимого украинца в нокаут.

Мартин Баколе заверил, что Александр Усик и команда украинца сознательно избегают очного поединка против него. Конголезский боксер уверен, что он является единственным бойцом в мире, который может нанести Усику первое поражение в карьере, информирует 24 Канал со ссылкой на IFL TV.

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Баколе обратился к Усику

Супертяжеловес из Конго угрожает оторвать голову любому своему сопернику. По мнению Баколе, Усик знает это, поэтому боится лобовой встречи в ринге. Мартин добавил, что горд, что такие боксеры, как Усик боятся поединка против него.

Также Баколе обратился к Усику с угрозами забрать чемпионские пояса украинца.

Болельщики хотят увидеть наконец большой поединок. Все знают, что случилось в спарринге – я нокаутировал Усика, поэтому фанаты хотят снова видеть меня на ринге с украинцем. Я собираюсь забрать чемпионский пояс и держать его в своих руках в течение пяти лет, а тогда завершу карьеру. Усик, если ты слышишь мои слова, то знай – я тебя разобью и нокаутирую, а потом отберу все твои пояса и буду ходить с ними несколько лет,

– заявил Баколе.

Это уже далеко не первое подобное заявление от Баколе в сторону непобедимого украинского боксера. Усик пока никак не реагирует на эти громкие слова Мартина и наслаждается отдыхом с семьей после двух подряд побед над Тайсоном Фьюри в 2024-м году.

Отметим, что 7 января стало известно имя следующего соперника Баколе. Тренер конголезского боксера подтвердил, что его подопечный проведет бой против нигерийца Эфе Аджагбой. Дата и место поединка будут известны несколько позже.