Мартин Баколе вспомнил свои спарринги в тренировочном лагере Александра Усика. Конголезский боксер рассказал о чрезмерных эмоциях украинского чемпиона мира в

По словам Мартина Баколе, Александр Усик излучал все свои негативные эмоции внешне, когда испытывал определенные проблемы от спарринг-партнера во время боя. Конголезский супертяжеловес рассказал о количестве раундов во время спаррингов с украинским боксером, пишет 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

Как себя вел Усик после спаррингов с Баколе?

Бывший соперник Джозефа Паркера вспомнил двухраундовый спарринг с Усиком. Даже во время этих двух раундов Баколе удалось создать проблемы Александру. На основе этих спаррингов боксер из ДР Конго сделал вывод, что мог бы уничтожить украинца в официальном бою. Поэтому, по мнению Баколе, Усик не вызывает его на ринг.

Честно говоря, сам Усик знает – каждый раз, когда я приезжаю к нему на спарринг, я всегда создаю ему проблемы. Они дают мне только два раунда. И эти два раунда – настоящий ад. Он это знает. Когда я спарринговал с ним впервые, я создавал ему проблемы, он начал кричать, разозлился, выпрыгнул с ринга, начал кричать на своего тренера. Я никогда этого раньше не говорил, но спросите его команду – они знают. Он был весь в крови. И это был первый раз,

– сказал Баколе.

Справка. 32-летний Мартин Баколе уже провел на профи-ринге 24 боя, в которых одержал 21 победу (16 – нокаутом) при 2-х поражениях и одной ничьей. Последний раз конголезский боксер выходил в ринг в начале текущего 2025 года, когда расписал ничью с нигерийцем Эфе Аджагба.

Отметим, что впереди у Усика прощальный бой в профессионалах. 19 июля Александр эффектно победил нокаутом в 5-м раунде реванша Даниэля Дюбуа. Украинский боксер вернул себе звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. За спиной Усика уже 24 победных поединка (15 – нокаутом).