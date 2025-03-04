Баколе отстранили от бокса после провального поражения от Паркера: в чем причина

Мартин Баколе 22 февраля в рамках вечера бокса в Эр-Рияде потерпел второе поражение в своей профессиональной карьере. Боксер из ДР Конго проиграл нокаутом Джозефу Паркеру.

Конголезский боксер в последний момент заменил заболевшего Даниэля Дюбуа в противостоянии против Джозефа Паркера. Мартин Баколе прилетел в Эр-Рияд без подготовки и с заявленным весом.

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Баколе не продержался и двух полных раундов. По ходу второй трехминутки Паркер отправил соперника в нокаут. Джозеф легко защитил свой пояс временного чемпиона мира по версии WBO и стал претендентом для Александра Усика.

После поединка конголезского боксера отстранили от бокса. Боксерская лицензия Баколе приостановлена до 22 марта 2025-го года. Вероятно, что такое устранение вызвано возможным повреждения у Мартина после провального поединка нокаутом против Паркера, сообщает 24 Канал со ссылкой на BoxRec.



Мартина Баколе отстранили от бокса / Скриншот с BoxRec

Ранее сообщалось, что Баколе вернется в ринг уже в мае этого года. Соперником Мартина будет нигериец Эфе Аджагби. Однако статус боя понизили. Боксеры не будут драться за звание обязательного претендента на титул по линии IBF, которым сейчас владеет Даниэль Дюбуа. Хотя ранее боксерская организация предоставила этой встрече статус элиминатора IBF.

Поражение от Паркера стало для Баколе вторым на профи-ринге в 23-х проведенных боях. В них Мартин одержал 21 победу (16 – нокаутом).