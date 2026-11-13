Президент WBC, с которым конфликтовал Усик, получил орден от Зеленского

Во время конгресса Всемирного боксерского совета WBC у президента организации Маурисио Сулеймана произошел приятный момент, связанный с Украиной. Спортивному чиновнику вручили награду от Владимира Зеленского.

Еще в сентябре стало известно, что Сулейман удостоен ордена "За заслуги" III степени. Теперь, как видно из инстаграма WBC Ukraine, награда наконец-то оказалась у своего обладателя.

Сулейман получил орден от Зеленского

На заседании Совета украинская делегация в торжественной обстановке вручила президенту WBC Маурисио Сулейману сам орден и наградную книгу, в которой были указаны его имя и причина награждения – "за весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, сохранение исторической памяти украинского народа, благотворительную деятельность, популяризацию Украинского государства в мире".

Сулейман – один из немногих руководителей в боксе, который четко осудил российскую агрессию против Украины и не поддерживает возвращение спортсменов из России на соревнования.

Почему Сулейман конфликтовал с Усиком

Президент WBC с уважением относится к украинскому тяжеловесу Александру Усику, который трижды становился абсолютным чемпионом мира.

Однако в отношениях боксера и чиновника был один неприятный эпизод. Сулейман был разочарован тем, что узнал о решении Усика отказаться от всех поясов после боя с Рико Верховеном не лично от спортсмена, а из сообщений в соцсетях.

Президент WBC тогда заявил, что "деньги меняют людей". Однако его критика все же была сдержанной: даже при таких обстоятельствах Сулейман признал, что украинец является "добрым и приветливым человеком".