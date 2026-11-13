Президент WBC, з яким конфліктував Усик, отримав орден від Зеленського

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Ще у вересні стало відомо, що Сулейман удостоєний ордена "За заслуги" III ступеня. Тепер, як видно з інстаграму WBC Ukraine, відзнака нарешті опинилася у свого власника.

Сулейман отримав орден від Зеленського

На засіданні Ради українська делегація в урочистій обстановці передала президенту WBC Маурісіо Сулейману сам орден та нагородну книжку, в якій було зазначено його ім'я та причина нагородження – "за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України, збереження історичної пам’яті українського народу, благодійну діяльність, популяризацію Української держави у світі".

Сулейман є одним з небагатьох керівників у боксі, які чітко засудили російську агресію проти України і не підтримують повернення спортсменів з Росії на змагання.

Чому Сулейман конфліктував з Усиком

Президент WBC з повагою ставиться до українського важковаговика Олександра Усика, який був тричі абсолютним чемпіоном світу.

Проте у стосунках боксера та чиновника був один неприємний епізод. Сулейман був розчарований тим, що дізнався про рішення Усика відмовитися від усіх поясів після бою з Ріко Верховеном не особисто від спортсмена, а із повідомлень у соцмережах.

Президент WBC тоді заявив, що "гроші змінюють людей". Проте його критика все ж була стриманою: навіть за таких обставин Сулейман визнав, що українець є "доброю і привітною людиною".