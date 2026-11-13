Неочікуваний поворот: плани Усика на завершення кар'єри зривають

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Однак потенційна зустріч Усик – Бенавідес вже опинилася під загрозою, адже WBC визначила австралійця Джея Опетаю обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу у важкій вазі, повідомляє EverythingBoxing.

Рішення WBC зриває плани Усика на бій проти Бенавідеса

Джей має зустрітися з переможцем поєдинку за три титули (WBA, WBC, WBO) між Давідом Бенавідесом та Міхалом Чесляком, який відбудеться 5 грудня.

Сам Бенавідес декларує бажання битися з Усиком за звання абсолютного чемпіона світу. Тож Давіду потрібно не тільки перемогти Чесляка у прийдешній зустрічі, але й захистити титули проти Опетаї.

Своєю чергою для Усика це означає, що організувати поєдинок проти Бенавідеса за абсолют буде складніше, аніж до цього.

А втім, перед австралійцем також стоїть непросте завдання. Уже 11 грудня Опетая у Кардіффі проведе поєдинок дивізіоном вище – проти ексчемпіона надважкої ваги Деонтея Вайлдера.

Також варто додати, що австралієць володіє невизнаним основними організаціями титулом Zuffa Boxing у важкій вазі та є чемпіоном журналу The Ring.

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Усик повертається у крузервейт

Нагадаємо, попередній бій Усика відбувся у травні – тоді 39-річний українець не без проблем переміг технічним нокаутом кікбоксера Ріко Верховена.

Тим самим Олександр захистив чемпіонські титули WBC, WBA та IBF, але вже через місяць відмовився від поясів. Боксер зберіг тільки титул лінійного чемпіона за версією The Ring.

А напередодні Усик повідомив про рішення повернутися у крузервейт, вагову категорію, в якій він у 2018 році став абсолютним чемпіоном світу. Українець прагне знову завоювати цей статут і навіть готовий провести поєдинок за пояс IBF.

У важкій вазі Олександр провів 16 боїв, тоді як у надважкому дивізіоні – 9. Досі Усик не знає гіркоти поразок на професійному рингу.