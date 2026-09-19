Президент WBC удивил неожиданным заявлением о поступке Усика

Президент Всемирной боксерской Рады (WBC) Маурисио Сулейман прокомментировал решение бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика объявить свои титулы вакантными. Глава организации не скрывал своего удивления и легкого разочарования тем, как именно он узнал об этом шаге украинца.

По его словам, эта новость стала для него неожиданностью, поскольку о решении боксера он узнал не непосредственно от него самого, а из видео в инстаграме. Об этом он рассказал на ютуб-канале Boxing News.

Что Сулейман сказал об Усике

Президент WBC подчеркнул, что считает Усика своим близким другом и очень уважает его и всю его команду, вспомнив даже случай, когда Александр подарил ему новый iPhone вместо разбитого в лифте.

Конечно, та ситуация меня огорчила. Но я понимаю бойцов. Бывает, что они ведут себя по-разному. Когда к бойцам приходят слава, уважение и деньги, они словно оказываются в "пузыре", который трудно понять со стороны, и со временем меняются. Но они всегда возвращаются к прежнему состоянию. Он мой друг, мы общаемся, и я желаю ему всего наилучшего,

– поделился Сулейман.

Напомним, что Усик добровольно отказался от своих чемпионских поясов в июне. Украинский боксер объяснил этот шаг желанием дать другим претендентам, которые долгое время ждали своего шанса, возможность побороться за престижные награды.

Стоит отметить, что Сулейман известен своей активной поддержкой Украины. После начала полномасштабного вторжения России Всемирный боксерский совет под его руководством исключил российских боксеров из своих рейтингов и прекратил санкционировать поединки на территории страны-агрессора. За такую позицию президент Украины Владимир Зеленский ранее наградил Сулеймана орденом "За заслуги" III степени.