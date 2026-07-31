Бедность положила конец мечте Усика: о чем мечтал боксер в юности

Легендарный украинский боксер Александр Усик в юности мечтал заниматься другим видом спорта. Однако бедность его семьи не позволила этой мечте сбыться.

В этом материале "24 Канал" рассказывает , о чем же в детстве и юности мечтал будущий абсолютный чемпион мира по боксу. В целом следует отметить, что детство Александра Усика было чрезвычайно интересным и насыщенным событиями.

Кем в детстве мечтал стать Александр Усик?

Александр Усик в детстве мечтал стать профессиональным футболистом. Он успешно занимался футболом в академии симферопольского клуба "Таврия". Однако из-за бедности отец Усика честно признался сыну, что семья больше не может оплачивать тренировки и экипировку, которые стоили очень дорого.

Вместо этого отец предложил юному Усику альтернативу – заняться боксом. Тренировки по этому виду спорта были бесплатными. В итоге именно бокс принес Александру Усику мировую славу, популярность и богатство.

Как во взрослой жизни Александр Усик воплотил свою мечту?

Все же Александр Усик сыграл в футбол на профессиональном уровне. Уже когда он начал выступать в боксе в супертяжелом весе, он подписал контракт с житомирским клубом "Полесье" в качестве футболиста. Дебют Усика в профессиональном футболе состоялся зимой 2021 года во время товарищеского турнира в Турции.

Усик вышел на поле во втором тайме и даже имел шанс забить гол в ворота ровенского "Вереса". Более того, зимой 2026 года Усик еще раз появился на поле в футбольном матче "Полесья". Это была товарищеская встреча житомирской команды с представителями МЛС – клубом "Монреаль".