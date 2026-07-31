У цьому матеріалі 24 Канал розповідає, про що ж у дитинстві та в юності мріяв майбутній абсолютний чемпіон світу з боксу. А загалом слід відзначити, що дитинство Олександра Усика було надзвичайно цікавим і насиченим на події.

Ким у дитинстві мріяв бути Олександр Усик?

Олександр Усик у дитинстві мріяв стати професійним футболістом. Він успішно займався футболом в академії сімферопольського клубу "Таврія". Утім через бідність батько Усика чесно зізнався сину, що родина більше не має змоги платити за тренування й екіпірування, які коштували дуже дорого.

Власне натомість батько запропонував юному Усику альтернативу – зайнятись боксом. Тренування з цього виду спорту були безкоштовними. Зрештою саме бокс і приніс Олександру Усику світову славу, популярність, багатство.

Як у дорослому житті Олександр Усик втілив свою мрію?

Усе ж Олександр Усик зіграв у футбол на професійному рівні. Уже коли він почав виступати в боксі в надважкій вазі він підписав контракт із житомирським клубом "Полісся" в ролі футболіста. Дебют Усика в професійному футболі відбувся взимку 2021 року під час товариського турніру в Туреччині.

Усик вийшов на поле в другому таймі та навіть мав момент, щоб забити у ворота рівненського "Вереса". Ба більше, узимку 2026 року Усик ще раз з'явився на полі у футбольному матчі "Полісся". Це була товариська зустріч житомирської команди з представниками МЛС – клубом "Монреаль".