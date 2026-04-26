Відомо, що Усик непогано вчився в школі, а також про його набожність, повідомляє 24 Канал. Цікаво, що в дитинстві майбутній боксер не вірив у Бога.

Цікаво Коли відбудеться бій Усик – Верховен і о котрій його дивитися

Як Усик ледь не помер у 5-річному віці?

Олександр Усик народився в Криму в 1987 році. У родини виникли фінансові труднощі, й вони були вимушені переїхати в Чернігівську область у село Риботин. Там Сашко захворів на туберкульоз. Йому було всього 5 років.

Лікарі давали йому дуже мало шансів на життя. Узагалі Усик у дитинстві був доволі слабкою та хворобливою дитиною. Пізніше боксер розповів, що в той період провів 320 з 365 днів у році в різних лікарнях.

Чому на Усика скаржились сусіди?

Утім Сашко хворобу подолав і в підлітковому віці був жвавим юнаком. Через що на нього часто скаржились сусіди. Його називали маленьким бандитом. Усе через те, що він тишком нишком крав у сусідських бабусь насіння.

Усик розповів, що в дитинстві був маленьким нахабним шкідником. Він бігав вулицями, кидався банками та знущався над такими ж хуліганами, яким був і сам. Боксер часто залазив у сусідні подвір'я, щоб украсти, наприклад, насіння чи яблука.

Над ким Усик сміявся через віру в Бога?

Усик пригадував ще одну історію з дитинства, коли вони з хлопцями розпалили вогнище та стрибали над ним. Один хлопчик перед тим як стрибати завжди хрестився. Майбутній чемпіон тоді постійно сміявся над ним і вимагав "показати свого Бога".

Цей хлопчина відповів Сашкові, щоб той підняв очі в небо, сказав, що не вірить у Бога та стрибнув через вогнище. Усик пригадав, що влаштував тоді цілу виставу та зробив усе так, як сказав товариш. А після того як розбігся, впав у вогнище.

