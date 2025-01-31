Любовь к Украине победила: звездный боец из Грузии отказался от участия в российском шоу

Несколько дней назад появилась информация об участии грузинского бойца Мераба Двалишвили в российском шоу. В нем спортсмен, который поддерживает Украину, должен был стать одним из двух наставников бойцовской команды.

Вторым коучем должен был стать Петр Ян. Однако на следующий день Мераб Двалишвили удалил публикацию с информацией о российском шоу из своего аккаунта в инстаграме. Это намекало на его отказ от участия в шоу.

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Изменил свое решение

Организатор российского бойцовского шоу HYPE Global Reality Альфредо Аудиторе только подтвердил, что удаление этого поста было не ошибочным. Двалишвили отказался от наставничества во враждебном шоу. Альфредо обвинил Мераба в том, что в шоу было вложено много денег, а грузин все взял и испортил, сообщает 24 Канал со ссылкой на аккаунт чеченца Аудиторе.

Очень плохая новость. Мераб Двалишвили, чемпион UFC, не будет капитаном нашего реалити. В последний момент все сорвалось, уже были взяты билеты, все уже было и так случилось. Сейчас экстренно ищем замену. Не передать словами тех убытков, которые были нанесены моему промоушену, потому что это самое дорогое реалити. Я вложил в него гораздо больше, чем даже раньше,

– сказал Аудиторе.

Справка. Шоу HYPE Global Reality рассчитано на начинающих бойцов, которые делятся на две команды, которые соревнуются за победу. Коллективами руководят звездные наставники.

Похоже, что Двалишвили понял, что мог совершить большую ошибку и испортить свою репутацию. Мераб неоднократно публично поддерживал Украину и ее народ.