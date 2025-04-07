Легендарный Льюис раскрыл место Усика в своем рейтинге лучших супертяжел в истории бокса

Легенда боксерского ринга Леннокс Льюис откровенно рассказал о рейтинге лучших боксеров-супертяжов в истории. Бывший чемпион мира открыто оценил наследие Александра Усика.

Леннокс Льюис назвал место Александра Усика в своем рейтинге лучших супертяжел в истории бокса. Здесь ответ легендарного боксера точно понравился непобедимому украинцу, передает 24 Канал со ссылкой на SecondsOut Boxing News.

Вот так Авторитетный тренер проигнорировал Усика в топ-10 рейтинга лучших супертяжел в истории бокса

Высокая оценка от легенды бокса

Льюис заверил, что Усик находится с ним на одном уровне.

Я думаю, мы с ним находимся в одной комнате.,

– ответил Льюис.

Ранее 59-летний бывший боксер рассказывал, смог бы украинец победить праймового Майка Тайсона. Также свой прогноз на гипотетический бой Усик– Льюис делал Тони Белью.

Если Леннокс так высоко оценил наследие Усика, то известный тренер Тедди Атлас не включил Александра даже в топ-10 своего рейтинга лучших супертяжел в истории. В то же время, издание GiveMeSport обнародовало обновленный такой рейтинг. Братья Кличко и Усик оказались за пределами десятки лучших. Владимир стал лучшим среди украинцев– 12 место. За его спиной идет старший брат Виталий (13-е место). Усик занял 18 позицию.

Отметим, что Усик и Льюис являются двумя последними абсолютными чемпионами мира в хевивейте. Украинец получил это звание в первом победном бою против Тайсона Фьюри. После этого поединка Александр сознательно потерял звание "абсолюта" из-за отказа от пояса IBF.

Усик может побиться в реванше с Даниэлем Дюбуа, чтобы вернуть себе абсолютное чемпионство.