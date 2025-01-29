Интересно, что именно Александр Усик в мае 2024-го стал первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте с 1999-го года после Леннокса Льюиса. Произошло это благодаря первой победе украинца над Тайсоном Фьюри.

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Тони Белью признался, что не поставил бы Усика выше легендарного Леннокса Льюиса. Также бывший британский боксер назвал тренера, который выдал потрясающее сотрудничество с Льюисом, сообщает 24 Канал со ссылкой на SecondsOut.

Мне трудно было бы поставить Усика выше Леннокса Льюиса. Леннокс был технически блестящим, особенно с великим Эмануэлем Стюардом в своем углу. Дело не в том, что он бы его разгадал, я думаю, он бы просто был слишком сильным, ведь Леннокс был первым представителем эпохи гигантов, первым большим парнем,

– сказал Беллью.

Справка. Тони Белью закончил карьеру боксера еще в 2018-м году. Британец повесил перчатки на гвоздь после досрочного поражения от Александра Усика в 8-м раунде, которое состоялось 10 ноября 2018-го.

Отметим, что Эмануэль Стюард в свое время был тренером Владимира Кличко.

Напомним, что Леннокс Льюис присутствовал на реванше Усика против Тайсона Фьюри, в котором по единогласному решению судей победил Александр. Легенде бокса понравился этот поединок и заметил, что Усик получил заслуженную победу.