"Пак Мэн" выступил с громким заявлением перед возвращением на ринг

Мэнни Пакьяо в ближайшее время вернется в профессиональный ринг. Впервые с 2021 года 46-летний филиппинец проведет поединок.

Соперником легендарного "Пак Мэна" стал Марио Барриос. Пакьяо выступил с заявлением относительно своего будущего боя, сообщает 24 канал со ссылкой на BoxingScene.

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Что сказал Пакьяо

Мэнни Пакьяо заявил, что он победит Марио Барриоса. Однако филиппинский боксер отметил, что уважает своего соперника и не ставит легкомысленно к поединку.

"Пак Мэн" подчеркнул, что он должен тренироваться, как раньше. Пакьяо признался, что он готовился всего неделю к выставочным боям, но пообещал зрителям, что они увидят хорошего Мэнни.

Я знаю, что болельщики с нетерпением ждут возвращения Мэнни Пакьяо. Я приложу все усилия, и именно поэтому я так тренируюсь, выполняя всю тяжелую работу, как и раньше в зале. Я здесь, чтобы показать хороший бой. Я не подведу болельщиков,

– сказал Пакьяо.

Напомним, что бой между Мэнни Пакьяо и Марио Барриосом состоится в Лас-Вегасе. Официальная дата поединка 19 июля 2025 года.

Последний раз Мэнни Пакьяо дрался в 2021 году. Тогда "Пак Мэн" проиграл Йорденису Угасу единогласным решением судей.