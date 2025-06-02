Суперником легендарного "Пак Мена" став Маріо Барріос. Пак'яо виступив із заявою щодо свого майбутнього бою, повідомляє 24 канал із посиланням на BoxingScene.

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Що сказав Пак'яо

Менні Пак'яо заявив, що він переможе Маріо Барріоса. Проте філіппінський боксер наголосив, що поважає свого суперника та не ставить легковажно до поєдинку.

"Пак Мен" підкреслив, що він має тренуватись, як раніше. Пак'яо зізнався, що він готувався всього тиждень до виставкових боїв, але пообіцяв глядачам, що вони побачать хорошого Менні.

Я знаю, що вболівальники з нетерпінням чекають на повернення Менні Пак'яо. Я докладу всіх зусиль, і саме тому я так тренуюся, виконуючи всю важку роботу, як і раніше в залі. Я тут, щоб показати хороший бій. Я не підведу вболівальників,

– сказав Пак'яо.

Нагадаємо, що бій між Менні Пак'яо та Маріо Барріосом відбудеться у Лас-Вегасі. Офіційна дата поєдинку 19 липня 2025 року.

Востаннє Менні Пак'яо бився у 2021 році. Тоді "Пак Мен" програв Йорденісу Угасу одноголосним рішенням суддів.