Эра Александра Усика в профессиональном боксе понемногу подходит к своему логическому окончанию. Эксперты и любители бокса уже размышляют, кто же станет следующим королем бокса после ухода Усика на пенсию.

Многие люди из боксерского мира утверждают, что британский бокс воспитал достойную замену Александру Усику на вершине хевивейта. Речь идет о Мозесе Итауму. Боксеру всего 20 лет, а ему уже пророчат "золотые горы" в боксе, сообщает 24 Канал.

Великобритания – не Родина Итаумы?

Мозес Итаума родился 28 декабря 2004 года в маленьком словацком городке Кежмарок, который насчитывает около 15 тысяч населения. Отец боксера имеет национальность Нигерии. Зато мама Мозеса является словачкой. Также у Итаумы есть два старших брата – Кароль и Самюэл.

К сожалению, в Словакии Мозес, его братья и отец столкнулись с расизмом.

Поэтому в 2007 году семья приняла серьезное решение о переезде в Великобританию, которая просто кипит звездами бокса. На тот момент Мозесу еще даже не было 4-х лет, поэтому родители не думали о его спортивном будущем.

В Словакии у Итаумы осталась жить бабушка и друзья матери. Нельзя сказать, что Мозес забыл свою Родину, куда время от времени таки наведывается. Возможно, если бы не переезд, то Мозес Итаума бы не стал боксером.

Мозес – ненастоящее имя боксера?

Оказывается, что Итаума не выступает под своим настоящим именем. Имя боксеру изменили промоутеры. При рождении родители назвали боксера Энрико. Однако функционеры решили, что это имя не является слишком мощным и громким для будущего чемпиона.

Кто смотивировал Итауму вернуться в бокс?

У Мозеса был хороший пример для подражания. Первым в семье с боксерским рингом познакомился его старший брат Кароль. Мозес и средний брат Сэм больше интересовались футболом. Однако Мозесу быстро надоела любимая игра миллионов. После чего он вернулся к занятиям по боксу.



Итауму называют следующим королем бокса / Фото Getty Images

С каждым годом Мозес все больше времени уделял боксу. Уже с юных лет Мозес выглядел на голову сильнее своих сверстников, а его стиль в ринге был не похож на других. Уже в возрасте 15 лет Итаума стал спарринг-партнером Джо Джойса и Лоуренса Околи.

Любительская карьера Мозеса Итаумы

Весной 2017-го Итаума стал чемпионом Англии среди юношей, когда в финале победил Латифа Хана. Также он был лучшим на других национальных соревнованиях по боксу.

Однако пандемия коронавируса негативно повлияла на мировой спорт, в частности любительскую карьеру Итаумы. Из-за массовой заболеваемости Мозес, как и другие боксеры остались без практики.

Когда заболеваемость начала уменьшаться, Итаума стал чемпионом молодежного национального чемпионата Англии в весе более 92 килограммов. После чего стал чемпионом Европы среди молодежи. Интересно, что в полуфинале соревнований Итаума досрочно одолел украинца Александра Зеленского.

Осенью 2022-го Итаума еще и стал чемпионом мира среди молодежи, где снова в финале одолел все того же украинского соперника Зеленского.

На любительском уровне оформил 24 побед (11 – нокаутом). В январе 2023-го подписал контракт с промоутерской компанией Фрэнка Уоррена.

Дебют мечты на "Уэмбли" и бой с украинцем

28 января 2023-го года Итаума дебютировал в профессионалах. Мозес вышел в ринг против чеха Марчела Боде на легендарном "Уэмбли" в Лондоне. Уже в первом из четырех установленных раундов Мозес отправил соперника в нокаут.

В своем третьем бою на профи-ринге Мозес встретился с украинцем Константином Довбыщенко, которого победил по решению судей (60-54) после всех 6-ти раундов.

Свой первый поединок за пределами Великобритании Итаума провел в конце октября 2023-го, когда победил венгра Иштвана Берната в Саудовской Аравии. Победная серия продолжилась!

18 мая 2024 года Итаума завоевал вакантный титул WBO Inter-Continental в тяжелом весе благодаря победе над Ильей Мезенцевым из Германии. Молодой британец уже во втором раунде заставил соперника оказаться в нокауте.



Мозес Итаума / Фото Getty Images

С тех пор Итаума провел три успешные защиты титула: в июле 2024-го победил поляка Мариуша Ваха, в декабре 2024-го был сильнее Демси Маккина из Австралии, а в мае 2025-го одолел американца Майка Балогуна. Интересно, что ни один из этих трех поединков не длился дольше 3-х раундов!

Повалил ветерана бокса

16 августа 2025 года Мозес подрался против 37-летнего опытного земляка Диллиана Уайта. Итаума не был приветливым уже со старта боя и уже в первом раунде отправил Уайта "спать" – нокаут.

20-летний британец выбрасывал много ударов. Зато Уайт плохо действовал в защите, пропуская большое количество комбинаций от молодого соперника. После очередной мощной порции ударов от "Нового Майка Тайсона" в голову Уайта, Диллиан завалился на настил ринга. 37-летний боксер еще пытался продолжить бой, но едва поднялся на ноги.

Как Итаума реагирует на сравнение с легендарным Тайсоном?

Мозесу Итауме уже приписали прозвище "Новый Майк Тайсон", сравнивая его с легендарным Майком Тайсоном.

Сам 20-летний британец спокойно реагирует на такое прозвище. Итаума заверил, что не хочет, чтобы его сравнивали с "Железным Майком", а также не хочет идти по пути "Железного Майка".

Если один молодой Майк Тайсон, другой – африканский, то это означает, что Майк Тайсон – оригинал. А все остальные – копии. Я же не хочу быть таким, не хочу быть копией Майка Тайсона или Джорджа Формана. Очевидно, я не обвиняю никого за такие мысли, потому что всегда будут делаться сравнения. Но я хочу создать собственную карьеру и проложить собственный путь,

– заявил Итаума.

Итаума не будет бросать вызов Усику?

Несмотря на его юный возраст Итауму уже сравнивают с Усиком и называют преемником непобедимого украинца. Ему пророчат вершины хевивейта и звание следующего чемпиона мира.

Ему даже приписывают бой против самого Усика. Однако сам Мозес трезво оценивает ситуацию. Британский боксер рассказывал, что не собирается бросать вызов абсолютному чемпиону мира в хевивейте, ведь еще не заслужил на такой большой бой.