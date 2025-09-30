Непобежденный боксер принял решение о бое, который может вывести его на Усика
- Непобежденный британский боксер Мозес Итаума принял решение о бое с Фрэнком Санчесом.
- Поединок может сделать его обязательным претендентом на чемпионский титул IBF в супертяжелом весе.
Мозес Итаума имел возможность выйти на Александра Усика. Непобежденный британский боксер получил предложение о поединке после которого имел шанс встретиться с украинцем.
Мозес Итаума должен был согласиться на бой с Фрэнком Санчесом. 20-летний боксер принял решение относительно противостояния, сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.
Будет ли драться Итаума с Санчесом?
Мозесу Итауме предложили провести элиминатор с Фрэнком Санчесом. Победитель поединка станет обязательным претендентом на чемпионский титул IBF в супертяжелом весе.
"Новый Майк Тайсон" отказался от боя с Санчесом. Ранее Эфе Аджагба не захотел драться с Фрэнком. Теперь шанс выйти на Александра Усика получит американский боксер Ричард Торрес.
К слову. Александр Усик дрался против Даниэля Дюбуа 19 июля 2025 года. Украинец победил британского боксера и завладел чемпионским поясом IBF в супертяжелом весе.
Ранее Тедди Атлас в интервью Seconds Out заявил, что Мозес Итаума должен подраться с Филиппом Хрговичем. Американский тренер считает, что молодому британцу нужен бой с хорватом, чтобы подготовиться к Усику.
Какая есть информация об Итауме?
Мозес Итаума за свою карьеру провел 13 боев и одержал 13 побед. Последний раз британский боксер дрался в августе 2025 года против Диллиана Уайта, которого победил нокаутом в первом раунде.
Дэвид Хэй высказался о возможном бое Усик – Итаума. Легенда бокса считает, что британцу по силам одолеть украинского чемпиона.
Дюк Маккензи также сделал прогноз на потенциальный поединок Усик – Итаума. Он считает, что Мозес может разрушить себе карьеру, встретившись с Александром сейчас.