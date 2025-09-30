Мозес Итаума имел возможность выйти на Александра Усика. Непобежденный британский боксер получил предложение о поединке после которого имел шанс встретиться с украинцем.

Мозес Итаума должен был согласиться на бой с Фрэнком Санчесом. 20-летний боксер принял решение относительно противостояния, сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.

Будет ли драться Итаума с Санчесом?

Мозесу Итауме предложили провести элиминатор с Фрэнком Санчесом. Победитель поединка станет обязательным претендентом на чемпионский титул IBF в супертяжелом весе.

"Новый Майк Тайсон" отказался от боя с Санчесом. Ранее Эфе Аджагба не захотел драться с Фрэнком. Теперь шанс выйти на Александра Усика получит американский боксер Ричард Торрес.

К слову. Александр Усик дрался против Даниэля Дюбуа 19 июля 2025 года. Украинец победил британского боксера и завладел чемпионским поясом IBF в супертяжелом весе.

Ранее Тедди Атлас в интервью Seconds Out заявил, что Мозес Итаума должен подраться с Филиппом Хрговичем. Американский тренер считает, что молодому британцу нужен бой с хорватом, чтобы подготовиться к Усику.

Какая есть информация об Итауме?