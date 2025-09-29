Стало известно, какой бой хочет провести Усик и его команда. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.

Читайте также Авторитетный промоутер рассказал, кто может завладеть поясом Усика

С кем хочет драться Усик?

По имеющейся информации, Александр Усик хочет подраться с Джейком Полом. Об этом рассказал Накис Бидариан, который представляет интересы американского блогера.

Промоутер рассказал, что это будет бой в клетке. Кроме того, Бидариан рассказал, что нужно для того, чтобы поединок состоялся.

Усик и его команда очень хотят организовать этот бой. Прекрасно, теперь нам осталось найти только время и место проведения,

– сказал Бидариан.

Ранее Александр Усик в социальной сети Х публично обратился к Джейку Полу. Украинский боксер заявил, что непременно встретится с американским блогером в клетке.

Что известно об Усике и Поле?