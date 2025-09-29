Стало відомо, який бій хоче провести Усик та його команда. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.

З ким хоче битися Усик?

За наявною інформацією, Олександр Усик хоче побитися з Джейком Полом. Про це розповів Накіс Бідаріан, який представляє інтереси американського блогера.

Промоутер розповів, що це буде бій в клітці. Окрім того, Бідаріан розповів, що треба для того, щоб поєдинок відбувся.

Усик та його команда дуже хочуть організувати цей бій. Чудово, тепер нам залишилося знайти тільки час і місце проведення,

– сказав Бідаріан.

Раніше Олександр Усик у соціальній мережі Х публічно звернувся до Джейка Пола. Український боксер заявив, що неодмінно зустрінеться з американським блогером у клітці.

Що відомо про Усика та Пола?