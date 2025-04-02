"Новый Майк Тайсон" признался, готов ли он драться против Усика или Дюбуа

Мозес Итаума один из самых талантливых молодых боксеров в хевивейте. За спиной британца более десяти побед и два чемпионских титула, ему пророчат большое будущее.

Итаума высказался относительно поединков против Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Мозес признался, готов ли он противостоять двум именитым соперникам, пишет 24 канал со ссылкой на Ready to Fight.

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Итаума о возможном бое с Усиком или Дюбуа

Британский проспект рассказал, принял бы он бой против Усика или Дюбуа, если бы предложение поступило весной. Итаума не отказался бы от поединка, ведь каждый хочет драться с лучшими.

В конечном итоге я бы оказался в лучшем положении, принимая такой бой. Если я выиграю – стану чемпионом мира. Я побил рекорд, я – миллионер, суперзвезда. Я пошел бы и сделал все возможное, выложился бы на полную,

– сказал Итаума.

"Новый Майк Тайсон" отметил, что даже, если бы он проиграл в первом или втором раунде, то вернулся бы домой с высоко поднятой головой. По его мнению, не стыдно проиграть лучшим.

Напомним, что недавно Мозес Итаума защитил титул WBO Intercontinental и получил чемпионский пояс WBA International. Всего британец провел за карьеру 11 поединков и одержал 11 побед – 9 нокаутом.