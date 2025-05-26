Непобежденный супертяжеловес стал претендентом на титул Усика

В субботу, 24 мая, в шотландском Глазко состоялся фантастический вечер бокса. В одном из поединков в рамках спортивного шоу проспект Мозес Итаума сражался против опытного Майка Балогуна.

Бой завершился победой 20-летнего британского боксера. "Новый Майк Тайсон" нокаутировал ветерана во втором раунде, сообщает 24 канал.

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Мозес на пути к вершине

Густаво Оливьери оценил прогресс Мозеса Итаумы после зрелищного боя против Майка Балогуна. Президент WBO заявил, что британец поднялся в рейтинге Всемирной боксерской организации.

Теперь он стал претендент №1 в мире в хевивейте, и его момент приближается. Это лишь вопрос времени, когда он получит свой шанс, а мир увидит новую звезду,

– написал Оливьери в Х.

Напомним, что Александр Усик владеет титулом WBO в супертяжелом весе. 19 июля 2025 года Король хевивейта будет защищать чемпионский пояс в реванше против Даниэля Дюбуа.

Ранее Мозес Итаума поделился мыслями относительно своего будущего в боксе после победы над Майком Балогуном.