Непобежденный супертяжеловес стал претендентом на титул Усика
- Мозес Итаума победил Майка Балогуна нокаутом во втором раунде в Глазко, став претендентом на титул Усика.
- Президент WBO заявил, что Итаума поднялся в рейтинге, став претендентом №1 в хевивейте.
В субботу, 24 мая, в шотландском Глазко состоялся фантастический вечер бокса. В одном из поединков в рамках спортивного шоу проспект Мозес Итаума сражался против опытного Майка Балогуна.
Бой завершился победой 20-летнего британского боксера. "Новый Майк Тайсон" нокаутировал ветерана во втором раунде, сообщает 24 канал.
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Мозес на пути к вершине
Густаво Оливьери оценил прогресс Мозеса Итаумы после зрелищного боя против Майка Балогуна. Президент WBO заявил, что британец поднялся в рейтинге Всемирной боксерской организации.
Теперь он стал претендент №1 в мире в хевивейте, и его момент приближается. Это лишь вопрос времени, когда он получит свой шанс, а мир увидит новую звезду,
– написал Оливьери в Х.
Напомним, что Александр Усик владеет титулом WBO в супертяжелом весе. 19 июля 2025 года Король хевивейта будет защищать чемпионский пояс в реванше против Даниэля Дюбуа.
Ранее Мозес Итаума поделился мыслями относительно своего будущего в боксе после победы над Майком Балогуном.