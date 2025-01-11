Фьюри раскрыл имени боксеров, которые в будущем будут королями ринга

Бывший чемпион мира в хевивейте Тайсон Фьюри поделился своим мнением относительно лучших молодых боксеров современности. "Цыганский король" выделил сразу двух боксеров.

Британский боксер не сумел назвать одного лучшего бойца. Одним из них стал 20-летний британец Мозес Итаума, которого уже называют "Новым Майком Тайсоном", пишет 24 Канал со ссылкой на TNT Sports.

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Кого выбрал Тайсон Фьюри

Также Фьюри выделил Ника Болла, которому уже, правда, 27 лет. Родом он тоже из Великобритании.

Мозес Итаума и Ник Болл, эти ребята являются бриллиантами,

– ответил Тайсон.

Интересно, что ранее Александр Усик тоже назвал Итауму, который по, его мнению, будет доминировать в хевивейте в ближайшем будущем.

Что известно об Итауме и Болле

Ник Болл – действующий чемпион мира по версии WBA в полулегком весе. За спиной 27-летнего британца 22 боя, в которых одержал 21 победу (12 – нокаутом). Также один поединок Болла закончился ничьей.

Что касается 20-летнего Итаума, то Мозес дебютировал на профи-ринге в конце января 2023-го. Молодому британцу хватило лишь одного раунда, чтобы отправить в нокаут чеха Марчела Боде. С того момента Итаума провел 10 боев в профессионалах, в которых показал 100-процентный показатель – 10 побед (8 – нокаутом).

В 2024-м провел целых три поединка. В первом бою Итаума в первом раунде нокаутировал своего земляка Дэна Гарбера. Уже в мае Мозес победил опытного немца Илью Мезенцева. Уже во втором раунде британец отправил мощной двойкой соперника в нокдаун. Мезенцев поднялся, но судья не позволил продолжить бой.

Интересно. Бой Итаума против Мезенцева состоялся в рамках андеркарда первого боя Александра Усика против Тайсона Фьюри.

А последний бой в 2024-м Итаума провел в июле, когда досрочно победил поляка Мариуша Ваха.