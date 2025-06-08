Опытный боксер, который сбежал от боя с украинцем, может подраться с "Новым Майком Тайсоном"

Недавно стало известно об отсрочке возвращения в ринг Диллиана Уайта, промоутер Фрэнк Уоррен сообщал, что у Уайта появилась возможность проведения большого боя.

После чего появилось имя потенциального соперника Диллиана Уайта. Речь идет о непобедимом 20-летнем британце Мозесе Итауму, сообщает 24 Канал со ссылкой на инсайдера Майка Коппинджера.

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С кем может подраться Уайт

Сейчас между командами продолжаются переговоры, которые находятся уже на финальной стадии. Вероятно, что Уайт выйдет в ринг против Итаумы уже 16 августа в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что Мозес хочет подраться в андеркарде реванша Александра Усика против Даниэля Дюбуа, который запланирован на 19 июля на лондонском стадионе "Уэмбли".

Отметим, что Диллиан ранее назвал желаемых соперников, с которыми хотел бы сойтись в профи-ринге. В этом списке были имена Энтони Джошуа, Филиппа Хрговича, Джозефа Паркера и Деонтея Уайлдера.

К слову. 7 июня 2025 года Уайт должен был вернуться в ринг поединком против украинца Владислава Сиренко.

Напомним, что Мозес Итаума 24 мая 2025 года в третий раз успешно защитил титул чемпиона мира по версии WBO Inter-Continental. Британец брутально нокаутировал во 2-м раунде Майка Балогана. Зато Диллиан Уайт в своем предыдущем бою (17 марта 2024 года) одолел Эбенезеру Теттеха.