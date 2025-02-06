В команде Усика раскрыли имя боксера, с которым не выйдет в один ринг Усик

Александр Усик с нетерпением ждет бой между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером. Уже 22 февраля в Эр-Рияде непобедимый украинец может узнать имя своего следующего соперника.

Промоутер украинского чемпиона Александр Красюк назвал боксера, с которым не проведет бой Александр Усик. Поклонники бокса никогда не увидят бой действующего короля хевивейта против восходящей звезды современного бокса, сообщает 24 Канал со ссылкой на Boxing King Media.

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По словам Красюка, Мозес Итаума просто еще не готов выходить в один ринг с Усиком. Промоутер назвал Итауму "следующим королем дивизиона".

Этот бой не состоится. Мы не рассматриваем такой вариант. Не думаю, что это реальный поединок. Я уважаю Итауму и его достижения на профессиональном ринге, но он не готов драться с Александром. Мозес – невероятно талантливый боксер и является будущим этого вида спорта. В ближайшие пару лет он будет править дивизионом,

– сказал Красюк.

Еще раньше Мозес сам оценивал свои возможные бои против Усика и Тайсона Фьюри. 20-летний боксер трезво оценил свои шансы против таких гигантов хевивейта и заверил, что ему еще рано драться против них. Итаума отметил, что эти поединки пока не имеют никакого смысла, но не стал заглядывать в будущее.

Справка. Мозес Итаума в свои 20 лет победил уже в своих всех 11-ти проведенных боях в профи-ринге (9 побед было нокаутом). В своем последнем поединке Итаума нокаутировал в 1-м раунде австралийца Демси Маккина.

К слову, в начале 2025-го года Тайсон в очередной раз решил повесить перчатки на гвоздь. Зато Александр Усик ждет своего следующего соперника, который может определиться в бою Даниэль Дюбуа – Джозеф Паркер.