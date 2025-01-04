20-летний атлет высказался о своем будущем. Он поделился мыслями относительно возможных боев с Александром Усиком, Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.

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Итаума о суперзвездах хевивейта

Мозес Итаума подчеркнул, что уважает своих опытных коллег. Британский боксер считает, что ему еще рано драться против них.

20-летний проспект отметил, что сейчас эти поединки вряд ли будут иметь смысл для любой из сторон, но не стоит загадывать наперед. Итаума подчеркнул, что все может измениться за год и он возможно будет готов к этим поединкам.

Тайсон, Усик и Джошуа прошли три совершенно разные пути, и все достигли одного – стали чемпионами мира в супертяжелом весе. Я снимаю шляпу перед ними и восхищаюсь ими. Хочу взять что-то от каждого из них, это именно то, что я стараюсь сделать. Я восхищаюсь всеми лучшими боксерами. Но я также здесь, чтобы проложить свой собственный путь,

– сказал Итаума.

Напомним, что Мозес Итаума победил в первом раунде в андеркарде перед реваншем Усик Фьюри. Британский проспект защитил титул WBO Intercontinental и завоевал пояс WBO International.

На профессиональном уровне Итаума одержал 11 побед в 11 поединках. В девяти из них он победил нокаутом.